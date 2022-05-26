Еллен ДеДженерес пожертвувала українцям понад 800 тис. гривень: "Сподіваюся, я зможу зменшити біль"

Еллен ДеДженерес пожертвувала українцям 30 тис. доларів / instagram.com/theellenshow

Американська телеведуча Еллен ДеДженерес вирішила підтримати Україну, яка зараз охоплена війною через злочинне вторгнення рф.

Однією з гостей її шоу стала Міла Куніс - американська актриса українського походження, яка зараз займається збором коштів для постраждалих від війни з росією українців. ДеДженерес зазначила, Куніс та її чоловік, також актор, Ештон Кутчер, за три місяці війни вже зібрали і передали нужденним близько 35 мільйонів доларів.

Ведуча не змогла залишитися осторонь страждань українського народу. В прямому ефірі вона вирішила зробити пожертву на благо України, і вручила Мілі Куніс чек на 30 тис. доларів

"Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце... Коли я зосереджуюсь на цьому, як я можу веселитися, як я можу робити що завгодно... страждання, через які проходять люди там. Але мені потрібно дивитися на це з іншого боку. Сподіваюся, я зможу трохи зменшити біль. ... Те, що відбувається в Україні розриває моє серце. Я не уявляю, як це для тебе, адже це твоя рідна країна, країна твоєї сім'ї. Ти вже зібрала 35 мільйонів доларів. І я подумала, як я можу допомогти людям, які страждають і проходять через все це... тому сьогодні я б хотіла дати тобі 30 тисяч доларів", - заявила Еллен Дедженерес.

Еллен ДеДженерес пожертвувала українцям 30 тис. доларів / скріншот

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Раніше російська актриса Лія Ахеджакова, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, прокоментувала довічне ув'язнення російського окупанта Вадима Шишимарина.

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