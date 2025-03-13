Анна Кошмал народила: актриса назвала стать та ім'я малюка

Анна Кошмал довго тягнула інтригу, але тепер зізналася шанувальникам, кого ж вона народила.

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Анна Кошмал стала мамою вдруге / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

Коротко:

Анна Кошмал стала мамою дівчинки

Як назвали дитину

Українська актриса Анна Ко шмал нарешті стала мамою і розсекретила, кого ж вона народила.

Як написала зірка на своїй сторінці в Instagram, вона народила дівчинку, яку назвала Софія.

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"Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограми нарешті на руках! Ми безмежно щасливі! Спасибі всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Спасибі коханому, моїй родині та друзям за підтримку і любов. Тепер звикаємо до нового прекрасного статусу - батьки двох", - похизувалася акторка.

Раніше Анна Кошмал повідомила про те, що сильно захворів її старший син з ускладненнями. Вона якраз була на останніх термінах вагітності, коли сталася неприємна подія. Але на щастя, все обійшлося для обох дітей.

Анна Кошмал тримається молодцем / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал також була активна всю вагітність і серйозно займалася йогою.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".

А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.

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Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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