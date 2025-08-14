"Бачили Романа з іншою": дружина Сасанчина відреагувала на чутки про розлучення зі співаком

Сім'я Сасанчиних пережила кілька серйозних криз.

Роман Сасанчин дружина - Іванна Сасанчина прокоментувала розрив / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман та Іванна Сасанчини одружені чотири роки

За цей час у парі періодично виникали проблеми

Роман та Іванна Сасанчини одружилися 2021 року, незадовго до народження їхньої доньки Елізабет. На той момент українському співаку було всього 19 років.

За чотири роки офіційного шлюбу пара нерідко стикалася з труднощами: уже у квітні 2022-го Іванна повідомила про розставання з артистом, а в січні 2023-го Сасанчини повінчалися. Навесні 2024 року дружина Романа втратила другу дитину - у неї завмерла вагітність.

Час від часу Іванна у своєму блозі в Instagram розповідає про непрості стосунки з чоловіком. Однак чутки про те, що вони нібито розлучилися, для неї стали великим і неприємним сюрпризом. Підписники спершу запитали її про розрив, а потім повідомили, наче Роман був помічений з іншою дівчиною. На це Іванна Сасанчина відповіла вельми стримано. "Цікаво", - написала вона.

Роман Сасанчин дружина - Іванна Сасанчина прокоментувала розрив / instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман Сасанчин дружина - Іванна Сасанчина прокоментувала розрив / instagram.com/annavi_sasanchyn

Про персону: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

