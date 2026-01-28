"На мене кричав: "Ти що, не розумієш": наречена Кулеби розповіла про його емоційний дзвінок

Читайте більше:
У листопаді 2025 року українська видавець і бізнесвумен Світлана Павелецька та ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заручилися. Пара знайома вже більше двадцяти років, зі студентських лав, а офіційно оголосила про свої стосунки навесні 2023 року.
За цей час Дмитро, за запевненнями Світлани, кричав на неї один-єдиний раз - вранці 24 лютого 2022 року. Про це Павелецька розповіла в інтерв'ю Алесі Бацман.
Через тривожні чутки підприємниця виїхала з Києва до Бучі напередодні повномасштабної війни. 24 лютого вона зателефонувала Дмитру, який сказав їй негайно виїжджати.
"Я кажу (по телефону - прим. редактора): "Дімо, щось таке дивне", бо я дивлюся на поле й бачу поле, вибухи й стовпи диму. Я йому це пояснюю, і він перший і єдиний раз у житті на мене кричав і казав: "Чому ти досі не у Львові? Ти що, не розумієш, що зараз буде десант? Терміново їдь, щоб за дві години ти була у Львові". Ну, пройшло 20 годин, і я доїхала", - згадує наречена Дмитра Кулеби.
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
