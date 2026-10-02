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"Люблю мити посуд": Кейт Міддлтон розкрила, як їй допомагає принц Вільям

Христина Трохимчук
2 жовтня 2026, 15:06
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Принцеса Уельська відверто розповіла про побутові звички королівської родини.
Як живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям
Як живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Яке домашнє заняття обожнює Кейт Міддлтон
  • Як принц Вільям та їхні троє дітей беруть участь у прибиранні

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон поділилася несподіваними подробицями сімейного побуту. Як повідомляє британське видання The Times, під час візиту до благодійної організації West Sussex Minibus у Пулборо 44-річна дружина спадкоємця престолу приєдналася до щотижневого обіду з літніми гостями та заговорила про повсякденну рутину.

Під час розмови принцеса розповіла, якими зовсім не королівськими обов’язками займаються члени родини Уельських. Кейт зізналася, що звичайне миття посуду приносить їй щире задоволення.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон - домашні обов'язки / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Я люблю мити посуд. Справді люблю", - заявила принцеса.

На запитання про те, чи допомагає їй принц Вільям, Міддлтон з посмішкою пояснила, що в їхній родині обов’язки розподілені. Спадкоємець британського престолу бере на себе завершальний етап, а до процесу активно залучають і молодше покоління - 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із родиною
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Він витирає посуд. Ми чудово працюємо в парі. А ще залучаємо до цього дітей", - розповіла Кейт Міддлтон.

Таким чином, навіть повсякденні домашні справи в родині принца та принцеси Уельських стають спільним заняттям, у якому беруть участь і їхні троє дітей.

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Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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