Вільям публічно поставив Кейт у незручне становище: момент потрапив на відео

Коротко:
- Що зробила Кейт Міддлтон
- Про який конфуз йдеться
Під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.
На кадрах видно, як Вільям жестом показує на годинник, даючи зрозуміти, що час рухатися далі. Однак Кейт, як завжди, не поспішала і продовжувала приділяти увагу людям, спілкуючись і приймаючи подарунки.
За словами спостерігачів, така поведінка для принцеси Уельської - не рідкість: вона відома тим, що намагається якомога довше спілкуватися з публікою і не обмежується формальними привітаннями.
Незручний момент з Кейт і Вільямом потрапив на відео:
Незважаючи на спроби пришвидшити процес, ситуація виглядала скоріше дружньою і навіть трохи іронічною. Вільям посміхався, чекаючи на дружину, поки вона завершувала розмови з шанувальниками.
Інцидент викликав обговорення в мережі: одні вважали поведінку принца проявом робочої дисципліни, інші - черговим доказом того, наскільки Кейт занурена в спілкування з людьми і не хоче поспішати навіть у рамках щільного графіку.
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Про особу: принц Вільям
Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський - старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини - Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).
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