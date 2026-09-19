Вільям публічно поставив Кейт у незручне становище: момент потрапив на відео

Вільям і Кейт - дуже стримана пара, яка дотримується правил поведінки на публіці.

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Принц Вільям занурив Кейт Міддлтон у воду / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробила Кейт Міддлтон

Про який конфуз йдеться

Під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.

На кадрах видно, як Вільям жестом показує на годинник, даючи зрозуміти, що час рухатися далі. Однак Кейт, як завжди, не поспішала і продовжувала приділяти увагу людям, спілкуючись і приймаючи подарунки.

відео дня

Вільям підганяв Кейт / Скріншот

За словами спостерігачів, така поведінка для принцеси Уельської - не рідкість: вона відома тим, що намагається якомога довше спілкуватися з публікою і не обмежується формальними привітаннями.

Незручний момент з Кейт і Вільямом потрапив на відео:

Незважаючи на спроби пришвидшити процес, ситуація виглядала скоріше дружньою і навіть трохи іронічною. Вільям посміхався, чекаючи на дружину, поки вона завершувала розмови з шанувальниками.

Інцидент викликав обговорення в мережі: одні вважали поведінку принца проявом робочої дисципліни, інші - черговим доказом того, наскільки Кейт занурена в спілкування з людьми і не хоче поспішати навіть у рамках щільного графіку.

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