"Закоханий у принцесу": Кейт Міддлтон засліпила появою за руку із зіркою

Принцеса Уельська прийняла допомогу від відомого голлівудського актора.

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Кейт Міддлтон на прем'єрі фільму Тома Круза / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

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Як Кейт Міддлтон і принц Вільям з’явилися на червоній доріжці

Як Том Круз зробив послугу принцесі Уельській

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вразили шанувальників своїм першим за довгий час спільним виходом на кінопрем'єру. Королівське подружжя відвідало світову прем'єру нового фільму Тома Круза "Digger" у Лондоні. Кадри з події з'явилися в офіційному Instagram пари.

Цей світський вихід став воістину рідкісною подією: востаннє Уельські разом сяяли на червоній доріжці понад чотири роки тому - у травні 2022 року, коли вони підтримали Круза на прем’єрі фільму "Top Gun: Maverick". Відвідування заходу мало й важливу благодійну місію: прем’єру підтримав фонд Film and TV Charity, який надає всебічну допомогу працівникам кіноіндустрії та телебачення.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон на червоній доріжці / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принцеса Уельська виглядала бездоганно в сукні насиченого сливового відтінку від улюбленого бренду Jenny Packham. Наряд із глибоким V-подібним декольте, витонченим драпіруванням на талії та довгою спідницею підкреслив витончену фігуру Кейт. Особливу увагу шанувальників привернули її коштовності: принцеса одягла сережки, що раніше належали принцесі Діані, та намисто королеви-матері, яке свого часу також носила королева Камілла, з масивним аметистовим кулоном у формі серця.

Принц Вільям склав гідну пару своїй дружині, обравши класичний чорний смокінг із фактурної тканини, білу сорочку, елегантний метелик та білосніжну нагрудну хустинку.

Уельські разом із Томом Крузом і Девідом Бекхемом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Справжнім вірусним моментом вечора знову стала галантність 63-річного Тома Круза. Актор, як і чотири роки тому, трепетно простягнув руку Кейт Міддлтон, допомагаючи їй спуститися сходами. Це вже не вперше, коли Том Круз демонструє свої джентльменські манери щодо принцеси. Точно такий самий жест актор зробив чотири роки тому на прем’єрі "Top Gun: Maverick".

Том Круз простягнув руку Кейт Міддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Користувачі мережі не залишили цей повторний жест Круза без уваги. У коментарях шанувальники принцеси жартують, що актор знову зумів привернути до себе увагу публіки, а деякі навіть припустили, що голлівудський красень "закоханий" у Кейт.

"Він знову простягнув їй руку! Том Круз, ну знову всі забудуть, що вона прийшла туди з Вільямом"

"Том Круз закоханий у принцесу Кетрін, він завжди бере її за руку, це так мило"

"Том зробив це знову"

Подивитися на вихід принца та принцеси Уельських можна тут.

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Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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