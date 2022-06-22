"Тепер можна, Вова нічого не скаже": Позитив втрутився в любовний багатокутник Нади Дорофєєвої

Позитив показав поцілунок з Надею Дорофєєвою / instagram.com/positiff

Укранська співачка Надя Дорофєєва опинилася в центрі виру з успішних і талановитих чоловіків: ледь вона встигла оголосити про розрив з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, їй почали приписувати роман з музикантом і ресторатором Михайлом Кацуріним.

Причому спершу сама Додо ці чутки заперечувала, і з офіційним підтвердженням зволікала близько трьох місяців. Навіть інтригувала фанатів романтичним знімком з іншим чоловіком!

Однак нещодавно Дорофєєва і Кацурін підтвердили - у них роман, через що вони, схоже, дуже щасливі.

Негайно відреагував на цю заяву близький друг і колега Дорофєєвої під дуету Время и Стекло Олексій Загвородній, якому зовсім недавно Додо зізналася в любові.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, де ніжно цілує співачку в губи. Підписом під цими знімками він поставив під сумнів справжність роману артистки і ресторатора. "Чи разом? 24.06", - написав Позитив.

Позитив показав поцілунок з Надею Дорофєєвою / instagram.com/positiff

Деякий фанати сприйняли це, як підтвердження відносин між колишніми колегами, яким давно приписували романтичні стосунки. Інші вважають, що Позитив просто вирішив пожартувати над Додо і її кавалерами, а треті очікують, що артисти знову возз'єднаються для нового музичного проєкту, про який повідомлять 24 червня:

"Це що такий флешмоб?"

"для нас ви завжди разом!"

"Льоша кліпни два рази якщо ти в заручниках".

"Це набагато краще!"

"Тепер можна, Вова нічо не скаже ;)"

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Тим часом український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.

У свою чергу українська дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, розповіла, чому розлучилася зі своїм чоловіком - Михайлом Кацуріним.

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