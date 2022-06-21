Чутки підтвердилися: Дорофєєва вперше показала обличчя свого нового хлопця

Дорофєєва вперше показала обличчя свого нового хлопця / instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва, яка після розставання Дантесом довгий час не розкривала особистість свого нового хлопця, вирішила більше не тягнути.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому вони постали разом.

В описі до знімка в Instagram-блозі зірка коротко написала: "разом", обмеживши коментарі до публікації.

Чутки підтвердилися - судячи зі знімка, вона зустрічається з Михайлом Кацуріним - другом сім'ї, у якого, до речі, є дружина.

instagram.com/nadyadorofeeva/

Михайло на своїй сторінці також опублікував фото з Надею.

instagram.com/misha_katsurin/

Тим часом український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.

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