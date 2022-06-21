Чутки підтвердилися: Дорофєєва вперше показала обличчя свого нового хлопця

Співачка нарешті зважилася на відверте зізнання.
Співачка Надя Дорофєєва, яка після розставання Дантесом довгий час не розкривала особистість свого нового хлопця, вирішила більше не тягнути.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому вони постали разом.
В описі до знімка в Instagram-блозі зірка коротко написала: "разом", обмеживши коментарі до публікації.
Чутки підтвердилися - судячи зі знімка, вона зустрічається з Михайлом Кацуріним - другом сім'ї, у якого, до речі, є дружина.
Михайло на своїй сторінці також опублікував фото з Надею.
Тим часом український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.
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Автор: Сергій Коломієць