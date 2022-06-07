Ймовірна кохана Володимира Дантеса розкрила причину розлучення з "коханцем" Дорофєєвої

Маша Кацуріна розповіла, чому розлучилася з чоловіком-ресторатором / instagram.com/dasha_katsurina

Українська дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, розповіла, чому розлучилася зі своїм чоловіком - Михайлом Кацуріним.

Як тільки стало відомо про розлучення Дантеса і Дорофєєвої, про розставання повідомили і Кацуріни. Пара рестораторів не коментувала причини розлучення, а в ЗМІ стали ходити жарти про те, що молоді люди просто помінялися партнерами.

Кацуріна і Дантес багато часу проводять разом, але поки не відомо, чи пов'язує їх щось більше, ніж просто дружба. На тлі пліток про її роман зі співаком, Кацуріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому проговорилася, чому шлюб з Михайлом закінчився розлученням.

"Я обіцяла своєму психотерапевту тут не страждати. Але повномасштабна війна в твоїй країні, зрада і розлучення з двома дітьми - це важко", - написала Кацуріна під фотографією своєї старшої доньки. Раніше в підписі до знімка замість слова "предательство" було слово "измена", яке дизайнерка замінила.

У коментарях молодій мамі висловлюють підтримку, а Дантес поставив під записом лайк.

Маша Кацуріна розповіла, чому розлучилася з чоловіком-ресторатором / instagram.com/dasha_katsurina

читайте такожОдягнена тільки в піну Дженніфер Лопес поділилася своїм секретом щастя

Раніше Володимир Дантес, відреагував на чутки про роман Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуриным. Співак підкреслив, що Додо не пішла від нього до іншого, і назвав реальну причину розлучення.

Інші новини: