Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі Позитиву

Надя Дорофєєва зізналася в любові Позитиву / instagram.com/positiff

Українських артистів Надю Дорофєєву і Олексія 'Поизитива' Завгороднього пов'язує дещо більше, ніж просто співпраця. За 10 років існування дуету Время и Стекло вони стали справжніми друзями.

Навіть після розпаду колективу вони підтримують теплі стосунки, що вже не один раз ставало приводом для пліток - Позитиву і Додо час від часу приписували романтичні стосунки.

Зараз і Завгородній, І Дорофєєва вільні (він розлучився в 2021 році, вона оголосила про розставання з Дантесом в березні 2022-го), тому чутки про них, як про пару, розгорілися з новою силою.

Посприяло цьому і зворушливе привітання від Додо з Днем народження, в якому вона зізналася в ніжних почуттях до Позитиву. Також вона показала їх загальне фото, де вони сидять в схожих спортивних костюмах, притулившись головами один до одного.

"Люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливим. Давайте засиплемо Льошку привітаннями", - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва зізналася в любові Позитиву / instagram.com/nadyadorofeeva

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