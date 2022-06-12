Ідилія і романтика: Дантес показав, як проводить вихідні після розставання з Дорофєєвою

Дантес сходив на побачення з Кацуріною в кондитерську / Колаж

Український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.

Молоді люди часто з'являються в сторіс один одного в Instagram, з яких стає зрозуміло, що вони багато часу проводять разом. Наприклад, минулого тижня вірогідні закохані поїхали на дачу - пекти печиво і садити квіти.

Вчора у Володимира Дантеса відбувся перший публічний виступ за час повномасштабної війни в Україні. Замість підготовки до концерту він присвятив дорогоцінні години Даші Кацуріній.

На своїй сторінці в Instagram він показав дизайнерку в стильному, романтичному вбранні. Знімок він підписав: "Зараз дівчата клюють на електрокар тільки так. Катаю Дашу Кацуріну".

Наступний знімок був зроблений в одній з київських кондитерських - ідеальне місце для суботнього побачення!

Дантес сходив на побачення з Кацуріною в кондитерську / instagram.com/vladimirdantes

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Раніше Володимир Дантес відреагував на чутки про роман Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуриным. Співак підкреслив, що Додо не пішла від нього до іншого, і назвав реальну причину розлучення.

Також українська дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, розповіла, чому розлучилася зі своїм чоловіком - Михайлом Кацуріним.

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