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Не Кацурін: Надя Дорофєєва засвітила загадкового бойфренда на романтичному фото

20 червня 2022, 20:31

Для фанатів Додо дві новини: 1-ша - схоже, співачка дуже щаслива, і 2-а - сподіватися на возз'єднання з Дантесом не варто.

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Надя Дорофєєва показала нового бойфренда на романтичному фото / Колаж

Українська співачка Надя Дорофєєва стала вільною від стосунків жінкою зовсім недавно - після 7 років шлюбу з Володимиром Дантесом вона оголосила про розлучення в середині березня.

Практично в той же день про розставання оголосили і близькі друзі пари - Михайло і Дарина Кацуріни, через що стали повзти чутки про те, що Додо пішла від чоловіка саме до Міші.

Однак коментар Дантеса і нове фото, яке показала Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram, спростовують цю плітку повністю. Співачка показала знімок, на якому тримає нового коханого за руку.

Надя показала лише це ніжне рукостискання. У нового бойфренда співачки є на зап'ясті татуювання, що зображає гілочку дерева. Незважаючи на численні малюнки на тілі Михайла Кацуріна, саме такого тату у нього немає.

Знімок з новим чоловіком Дорофєєва залишила без коментаря.

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Надя Дорофєєва вперше після розлучення показала нового коханого / instagram.com/nadyadorofeeva

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Раніше колишній чоловік Додо, співак Володимир Дантес, поділився подробицями їх розриву і розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою.

Сама ж артистка чимало здивувала фанатів освідченням у коханні, яке вона зробила своєму близькому другові і колезі по дуету Время и Стекло Олексію 'Позитиву' Завгородньому.

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