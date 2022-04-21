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Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє кохання

21 квітня 2022, 17:24

Співачка напередодні Дня народження дала інтерв'ю про нові стосунки і плани на майбутнє.

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Надя Дорофєєва розповіла про розлучення з Дантесом / Колаж

Українська співачка Надя Дорофєєва ще в середині березня повідомила про розрив з чоловіком, музикантом і коміком Володимиром Дантесом. Артисти тоді акцентували увагу на тому, що їхні стосунки закінчилися на мажорній ноті, і вони ні про що не шкодують.

Втім, подробиць вони також розголошувати не стали. Вперше за місяць Дорофєєва все ж порушила мовчання, і прокоментувала розлучення.

В інтерв'ю для Зіркового шляху співачка відзначила, що з чоловіком вона розлучилася ще до війни, вони не живуть разом, і емоційних сил прикидатися щасливою парою в той час, як в країні звірствують рашисти, просто не залишилося.

"Хоча йде війна ми дихаемо, живемо, їмо, навіть шось дивимось... Я завжди досить відверта зі своїми прихильниками. І я не думаю, що ми образили когось тим, що розказали, що ми з Вовою більше не разом, але дуже поважаемо один одного. Хотілося вже про це сказати, томущо ми розійшлися ще до війни. І було все дуже важко відповідати на запитання. Тому вирішили поставити крапку на цьому",- розповіла співачка.

Також Дорофєєва натякнула, що її серце вільне - на питання про те, чи готова вона почати нові відносини, вона відповіла ствердно. Але пріоритет номер один для неї - повернутися додому.

До слова, коментар колишнього зіркового подружжя про те, що вони залишилися хорошими друзями, і підтримують один одного, був сказаний і Дорофєєвою, і Дантесом не для красного слівця. Володимир привітав колишню дружину з Днем Народження, і щиро побажав їй любові.

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Дантес привітав Дорофєєву з Днем Народження, і побажав їй знайти любов / instagram.com/vladimirdantes

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Раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Надя Дорофєєва пішла від Дантеса заради їхнього спільного друга-музиканта і ресторатора Михайла Кацуріна, який розлучився з дружиною слідом за Вовою і Додо.

Інші новини:

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шоу-бізнес Надя Дорофєєва Володимир Дантес новини шоу бізнесу
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