Тепер озиратиметься: СБУ оголосила путіністу Лепсу про підозру

Григорію Лепсу закидають порушення двох статей КК України.

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Григорій Лепс отримав підозру від СБУ за виправдання війни в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

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Григорій Лепс - фанат війни в Україні

За його антиукраїнську діяльність СБУ оголосила пропагандисту про підозру

Російський співак Григорій Лепс під час повномасштабної війни в Україні зарекомендував себе як один із найзатятіших прихильників директора країни-окупанта та його кривавого кремлівського режиму. Крім різких висловлювань і виступів пропагандист обіцяв персональну матеріальну винагороду солдатам рф за кожен знищений танк ЗСУ. Також він регулярно згадує в інтерв'ю про збір і передачу допомоги на потреби армії країни-агресора.

У зв'язку з публічною підтримкою, виправданням і фінансуванням Григорієм Лепсом війни в Україні Служба безпеки України оголосила йому про підозру. Повідомлення про це з'явилося в соціальних мережах правоохоронного органу.

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Лепса підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Григорій Лепс отримав підозру від СБУ за виправдання війни в Україні / t.me/SBUkr

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Хто такий Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України.

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