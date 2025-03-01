Путіністку Гагаріну жорстко опустила власна донька

У доньки путіністки трапилася істерика і вона вимагала, щоб мати негайно повернулася і вклала її спати

https://glavred.net/stars/putinistku-gagarinu-zhestko-opustila-sobstvennaya-doch-10643840.html Посилання скопійоване

Поліну Гагаріну принизила власна донька / Колаж Главред, фото Instagram/gagara1987

Ви дізнаєтеся:

Що сказала дочка співачки

Як вона поставила під сумнів талант

Російська співачка Поліна Гагаріна, яка підтримує війну в Україні, була принижена власною донькою. Ба більше, вона поставила під сумнів талант путіністки.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, дочка Гагаріної Мія почала страждати через відсутність матері і вивалила всю правду про "талант" матері.

відео дня

Зокрема, у дочки путіністки трапилася істерика і вона вимагала, щоб мати негайно повернулася і вклала її спати. Гагаріна поспішила заспокоїти доньку, запевнивши, що весь наступний день проведе поруч із нею. Також співачка намагалася пояснити, що люди вже купили квитки на концерт і чекають, щоб вона їм заспівала.

Однак школярка не вгамовувалася і видала в підсумку правду: "Ну ти ж не співаєш, ти кричиш". Цією фразою вона підтримала багатьох, хто давно сумніваються у вокальних здібностях Гагаріної.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що пропутінська співачка Поліна Гагаріна відрізнялася мерзенністю ще до початку вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали, що українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред