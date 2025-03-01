Путіністку Гагаріну жорстко опустила власна донька

Ви дізнаєтеся:
- Що сказала дочка співачки
- Як вона поставила під сумнів талант
Російська співачка Поліна Гагаріна, яка підтримує війну в Україні, була принижена власною донькою. Ба більше, вона поставила під сумнів талант путіністки.
Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, дочка Гагаріної Мія почала страждати через відсутність матері і вивалила всю правду про "талант" матері.
Зокрема, у дочки путіністки трапилася істерика і вона вимагала, щоб мати негайно повернулася і вклала її спати. Гагаріна поспішила заспокоїти доньку, запевнивши, що весь наступний день проведе поруч із нею. Також співачка намагалася пояснити, що люди вже купили квитки на концерт і чекають, щоб вона їм заспівала.
Однак школярка не вгамовувалася і видала в підсумку правду: "Ну ти ж не співаєш, ти кричиш". Цією фразою вона підтримала багатьох, хто давно сумніваються у вокальних здібностях Гагаріної.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що пропутінська співачка Поліна Гагаріна відрізнялася мерзенністю ще до початку вторгнення РФ в Україну.
Також ми писали, що українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.
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