Головна інфоциганка РФ отримала великий термін за фінансове шахрайство

Коротко:
- Бліновська потрапила в СІЗО через несплату податків і шахрайство з фінансами
- Рік потому шахрайці винесли вирок
Російська блогерка і підприємиця Олена Бліновська заробила величезні статки на продажі уроків "успішного успіху" - у своїх блогах вона показувала картинку ідеального життя, досягти якого вона пропонувала своїм підписникам за великі внески. Тріумф "головної інфоциганки РФ" обірвався навесні 2023 року: спершу до неї прийшли з обшуками, потім проти Бліновської порушили кримінальну справу за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків (906 млн рублів) та відмиванні грошових коштів (716 млн рублів).
Бізнес-леді намагалася втекти з країни, але була спіймана і посаджена під домашній арешт. Із січня 2024 року сиділа в СІЗО за порушення правил домашнього арешту.
Сьогодні в столиці країни-окупанта було оголошено вирок Олені Бліновській за шахрайство - 5 років колонії загального режиму, штраф у розмірі 1 млн рублів і заборона на комерційну діяльність на 4 роки, повідомляють росЗМІ. Покарання за несплату податків з неї зняли у зв'язку із закінченням терміну давності.
Час перебування шахрайки під домашнім арештом і в СІЗО враховується в загальний термін. Таким чином відбувати покарання в колонії вона буде менше чотирьох років.
За час кримінальної справи у Бліновської та її чоловіка заарештували понад 50 банківських рахунків, мільйони рублів у різних валютах, понад два десятки об'єктів рухомого і нерухомого майна.
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Хто така Олена Бліновська?
Олена Блиновська - російський блогер, підприємець і телеведуча. Російські ЗМІ назвали Блиновську головною "інфоциганкою" країни. З квітня 2023 року є обвинуваченою у кримінальних справах про несплату податків і відмивання грошових коштів. Із січня 2024 року перебуває в СІЗО. 3 березня 2025 року суд засудив Олену за несплату податків і засудив до п'яти років колонії та штрафу в розмірі 1 мільйона рублів, повідомляє Вікіпедія.
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