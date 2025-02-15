"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

Міла Чернишова ревно ставиться до свого батька і всіляко демонструє це.

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Дочка Чернишова приревнувала батька / Фото РосЗМІ

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Як поводилася на шоу дочка Чернишова і Заворотнюк

Як вона виглядала і що сказала

Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла взяла участь у шоу разом зі своїм батьком.

Він брала участь у новому льодовому шоу з американською фігуристкою Наомі Ланг. Чернишов взяв також доньку Мілу і вийшов на лід, тримаючи її на руках. Дівчинка була одягнена в білу пишну сукню і сріблясті туфельки.

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донька Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

донька Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

Свій красивий номер Чернишов присвятив померлій дружині. Тим часом, виступ партнерки не оцінила дочка фігуриста. Під час того, як він дякував Наомі Ланг, дівчинка приревнувала батька до його партнерки.

дочка Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

"Ми разом. Ми все одно разом. Звичайно, зв'язок цей досі відчуваю. Це найбільш підходяща дата, щоб трішечки згадати про те, що нас із Настею звело разом, - фігурне катання. Це те, що нас зблизило і навіки поєднало", - заявив Чернишов.

Чернишов також подякував Ланг, яка стояла поруч, за те, що та допомогла йому зробити номер, який він присвятив Заворотнюк. Міла ревно відреагувала на його слова. "Ні, Наомі - це не наша сім'я. Наша сім'я - це бабуся, ти і я", - звернулася до батька шестирічна дівчинка.

дочка Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

Фігурист почав заспокоювати доньку. "Звичайно! Тому ми з тобою залишилися разом, а Наомі була осторонь!" - сказав їй Петро.

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