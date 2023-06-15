Закушувати треба: Лепс і Басков обіцяють гроші "радянській" армії за "Леопарди"

Лепс, Басков та інші путіністи вирішили заохотити кривавим рублем армію країни-окупанта, яку вже ніщо не мотивує.

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Григорій Лепс і Микола Басков марно намагаються відпрацювати кремлівські гонорари на пропаганді / колаж : Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nikolaibaskov

Не минає й дня, щоб у зведеннях про війну в Україні не з'являлися новини про критично низький бойовий дух солдатів країни-окупанта. Солодкоголосі промови пропагандистів втрачають свою силу навіть над тими, хто роками просякав кремлівськими мареннями. Тепер за справу взялися головні російські зірки - Григорій Лепс, який страждає проблемами з алкоголем, і Микола Басков, якому вперто приписують так засуджувані в країні-агресорі нетрадиційні апетити в любові.

Два зразкових путініста в компанії старіючих і маловідомих зірок провели прес-конференцію, на якій вирішили оголосити, що представники російських медіа спільно з Міноборони країни на болотах планують виплачувати по мільйону рублів за кожен підбитий на фронті танк "Леопард".

Фактами виплат або будь-якими документами гучну заяву, звісно, ніхто не супроводив - Басков відмазався, мовляв ми тільки про це заявили, ініціатива ще не пішла в хід.

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Схоже, і самі артисти-путіністи вірять в сказане насилу, так як видали на камеру вельми плутану промову. "Ми робимо свій внесок, щоб ми знали, що вони це роблять не тільки тому, що це їхня громадянська позиція, а ми це робимо, тому що ми хочемо, щоб вони знали, що ми поруч з ними", - промимрив Басков, а потім передав мікрофон Лепсу, що стояв, погойдуючись.

Той у свою чергу вельми незв'язно пообіцяв допомагати "радянській армії" і промовив щось дивне про правду, одним махом переплюнувши опус колеги-путініста: "Сподіваємося, що ми абсолютно праві. Ми праві, бо з нами правда. Правда завжди права".

Дивіться фрагмент маячної промови про "Леопарди" від Лепса і Баскова:

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони рф Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

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