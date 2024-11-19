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Путініст Лепс анонсував, коли зіпсує життя своїй 18-річній "нареченій"

Анна Підгорна
19 листопада 2024, 00:40
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Цей роман, у який не вірить, судячи з усього, і сам Лепс, пропагандист твердо має намір завершити шлюбом.
Григорій Лепс, Аврора Кіба
Григорій Лепс розповів, коли одружиться з Авророю Кіба / колаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

Коротко:

  • Лепс освідчився 18-річній дівчині
  • Путініст розраховує дожити до їхнього весілля, яке відбудеться за півроку

Один із найактивніших путінських посіпак на сцені країни-окупанта, співак Григорій Лепс влітку 2024 року здивував багатьох витівкою, коли представив громадськості як свою наречену Аврору Кіба - 18-річну модель, що ледь закінчила школу. Вона молодша за пропагандиста на 44 роки.

Нині Аврора в Лондоні - здобуває освіту, поки її не першої свіжості наречений чекає на неї в країні-агресорі та сподівається, що доживе до їхнього весілля. Про це сам Лепс розповів в одному з шоу країни на болотах.

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Співак-путініст зізнався, що розраховує повести свою юну наречену під вінець уже наступного літа. "Весілля? Сподіваюся, що влітку. Сподіваюся, до того часу я не розсиплюся остаточно", - зазначив він.

На запитання про те, чим же він зміг привабити 18-річну дівчину, Лепс самовпевнено заявив, що цікавий усім, але успіх цих стосунків (у які він сам, схоже, не дуже вірить) чомусь покладає на вищі сили.

"Просто в один прекрасний момент так відбувається іноді в житті. Я над цим не владний. Це все боже провидіння. Вийде - вийде, не вийде - піду далі", - міркує шанувальник війни в Україні.

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Раніше Главред розповідав, як зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Також акторка-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.

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Хто такий Григорій Лепс

Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України.

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