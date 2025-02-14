І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

Короткий зміст:
- Тодоренко показала, якою її бачать Влад Топалов і двоє їхніх спільних синів
- Артистка "похвалилася", як її називають вдома близькі
Ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко невтомно рекламує свій спосіб життя ідеальної мами/бізнесвумен/артистки, яка перебуває в русі нон-стоп, і водночас встигає приділяти увагу собі, чоловікові та двом маленьким синам.
Щоправда, часом ця ідеальна картинка дає тріщину. Часто - з легкої руки самої Тодоренко.
Так, нещодавно ведуча у своєму блозі в Telegram розповіла коротку історію: їй вона здалася кумедною, але загалом викликає лише здивування і жалість. Регіна показала, в якому вигляді (спойлер: нескінченно далекому від глянцевих телеобразів) найчастіше її бачать Влад Топалов і діти. Очевидно, це набридло їм настільки, що вони вигадали своїй "супермамі" вельми образливе прізвисько.
Регіна Тодоренко виклала фото, на якому вона позує розпатланою з посинілими губами і темними колами під очима. "Чоловік і діти називають мене "Бабайка", - написала зрадниця.
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Раніше Главред розповідав, що співачку-зрадницю Наташу Корольову "розтоптали" в РФ і обізвали колгоспницею. Негарні вбрання артистки вже стали притчею во язицех.
Також стало відомо, що путініста Микиту Джигурду покарали в Україні за його скандальні висловлювання про війну. Зокрема він збирався йти на фронт, щоб воювати на боці окупантів.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, акторка, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
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