І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

Чоловіча половина сім'ї Тодоренко втомилася зображати благоліпність, і видала зрадниці правду.

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Регіна Тодоренко зізналася, як її вдома називає Влад Топалов / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

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Тодоренко показала, якою її бачать Влад Топалов і двоє їхніх спільних синів

Артистка "похвалилася", як її називають вдома близькі

Ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко невтомно рекламує свій спосіб життя ідеальної мами/бізнесвумен/артистки, яка перебуває в русі нон-стоп, і водночас встигає приділяти увагу собі, чоловікові та двом маленьким синам.

Щоправда, часом ця ідеальна картинка дає тріщину. Часто - з легкої руки самої Тодоренко.

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Так, нещодавно ведуча у своєму блозі в Telegram розповіла коротку історію: їй вона здалася кумедною, але загалом викликає лише здивування і жалість. Регіна показала, в якому вигляді (спойлер: нескінченно далекому від глянцевих телеобразів) найчастіше її бачать Влад Топалов і діти. Очевидно, це набридло їм настільки, що вони вигадали своїй "супермамі" вельми образливе прізвисько.

Регіна Тодоренко виклала фото, на якому вона позує розпатланою з посинілими губами і темними колами під очима. "Чоловік і діти називають мене "Бабайка", - написала зрадниця.

Регіна Тодоренко зізналася, як її вдома називає Влад Топалов / t.me/todorenkoregina

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, акторка, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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