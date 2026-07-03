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"Син військового": наречений Нікітюк показав сина, обличчя якого ховали рік

Христина Трохимчук
3 липня 2026, 13:09
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Дмитро Бабчук опублікував сімейне фото з сином.
Як виглядає син Лесі Нікітюк
Як виглядає син Лесі Нікітюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає син Лесі Нікітюк
  • На кого схожий Оскар

Наречений популярної української ведучої Лесі Нікітюк з'явився з однорічним сином Оскаром. Дмитро Бабчук опублікував ніжний сімейний знімок в Instagram.

Нещодавно малюку виповнився рік. З самого народження ведуча та її коханий приховували обличчя дитини, фотографуючи його переважно зі спини. Але Дмитро нарешті наважився на більшу відвертість, показавши майже все обличчя Оскара. На знімку прикриті лише очі малюка.

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Дмитро Бабчук із сином
Дмитро Бабчук із сином / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

"Син військового та телеведучої", - підписав знімок Бабчук.

У коментарях одразу розгорілися суперечки щодо того, на кого ж схожий Оскар. Думки розділилися: хтось побачив риси Лесі Нікітюк, а дехто стверджує, що дитина успадкувала зовнішність батька.

Син Лесі Нікітюк - Оскар
Син Лесі Нікітюк Оскар / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

"Син йде слідами батька? Теж уже спецура?"

"Які гарні. Схожий на тата"

"Все одно видно, що папіна копія"

"Мамина й татова любов"

Леся Нікітюк - син

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк виховує сина на ім’я Оскар разом зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Малюк з’явився на світ 15 червня 2025 року.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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