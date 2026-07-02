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Смерть зірки хорору "Дзвінок": бездомна актриса померла у злиднях

Віталій Кірсанов
2 липня 2026, 20:15
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Актриса, яка зіграла у фільмі "Дзвінок", померла бездомною від СНІДу у віці 35 років.
Дейві Чейз померла бездомною від СНІДу у віці 35 років
Дейві Чейз померла бездомною від СНІДу у віці 35 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/daveighc

Коротко:

  • Смерть Дейві Чейз настала 16 червня
  • Як причину смерті в її справі вказано СНІД

Голлівудська актриса Дейві Чейз, яка здобула широку популярність завдяки ролі проклятої дівчинки в американській версії фільму жахів "Дзвінок", померла у віці 35 років. Про це повідомляє The New York Times.

Смерть Чейз настала ще 16 червня, але причина її смерті стала відома лише через кілька тижнів. У справі актриси в бюро судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес як причину смерті вказано СНІД.

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У справі актриси також зазначено, що значний вплив на її смерть мала багаторічна залежність від одразу кількох неназваних заборонених речовин. За словами батька артистки Джона Девіда Швайллера, його донька померла внаслідок ускладнень від бактеріального менінгіту та інфекції крові.

Швайллер додав, що Чейз останніми роками жила в злиднях і була бездомною. Її наркотична залежність почалася у 13-річному віці незабаром після виходу фільму "Дзвінок" на екрани. Сам батько зізнався, що донька востаннє спілкувалася з ним, коли їй було 19 років.

Дейві рано досягла успіху в Голлівуді. Актриса озвучила Ліло в популярному діснеївському фільмі "Ліло і Стіч" у 2002 році та в подальшому телесеріалі. Вона також озвучила Тіхіро Огіно в американському дубляжі "Викрадених привидами".

Шанувальники фільмів жахів впізнають її за моторошною роллю Самари Морган, головної антагоністки у хітовому фільмі 2002 року "Дзвінок", за яку вона отримала премію MTV Movie Award у номінації "Найкраща лиходійка".

Починаючи з 2006 року, Дейві отримала постійну роль у серіалі HBO "Велике кохання", що розповідає про мормонську сім’ю. Вона зіграла Ронду Волмер у 32 епізодах цього популярного серіалу протягом п’яти сезонів.

Її останні ролі в кіно припали на 2015–2016 роки.

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Про особу: Дейві Чейз

Дейві Чейз - американська актриса. Народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі. У віці 8 років вона пройшла кастинг на свою першу телевізійну роль у серіалі каналу CBS. Найбільш відома за ролями Саманти Дарко у фільмах "Донні Дарко" та "С. Дарко", Самари Морган у фільмах "Дзвінок" та "Дзвінок 2", а також озвученням Ліло в серії фільмів та мультфільмів "Ліло і Стіч".

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