"Мама вижила дивом": Тала Калатай повідомила про трагедію

Відома ведуча показала жахливі наслідки російського удару.

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Тала Калатай - наслідки російської атаки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тала Калатай; facebook.com, Тала Калатай

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Будинок мами Тали Калатай сильно постраждав під час російського удару

Що сталося з сусідами ведучої

Відома українська телеведуча Тала Калатай показала будинок своєї мами, який сильно постраждав у результаті російської атаки, і розповіла про страшну трагедію, яку удар РФ приніс родині її сусідів. У своєму Facebook ведуча опублікувала кадри того, що залишилося від будинків на її рідній вулиці.

Раніше Тала Калатай повідомила, що під час атаки РФ мама ховалася в підвалі й потрапила під завал. Знаменитість розповіла, що вона вижила лише дивом, однак у сусідньому будинку сталася страшна трагедія. Сім’я її сусідів загинула в одну мить.

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Зруйнований будинок мами Тали Калатай / фото: facebook.com, Тала Калатай

"Серед убитих Росією - наші сусіди… Сім’я Юри, з якими ми виросли. Чотири людини в одну мить. Сподіваюся, дитина виживе в лікарні. Моя мама вижила просто дивом", - написала Тала.

Сусіди Тали Калатай загинули / фото: facebook.com, Тала Калатай

Ведуча показала в соцмережах наслідки атаки. На знімках і відео видно, що в будинку вибиті вікна, серйозно пошкоджений фасад і повністю знищений дах. Уся прилегла територія засипана уламками. Сусідні будинки повністю зруйновані.

Наслідки російського удару 2 червня / фото: facebook.com, Тала Калатай

"Мамин будинок. Мама жива. Сусіди, спочивайте з миром. Біль", - підписала знімки Калатай.

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Про персону: Тала Калатай Тала Калатай - українська телеведуча та актриса, яка розпочала кар’єру у 2003 році в київському "Вільного театрі" та на каналі "Тоніс", повідомляє Вікіпедія. За роки професійної діяльності працювала на провідних вітчизняних телеканалах, де вела такі популярні проекти, як "Дивись!" (ТЕТ), "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", а також програми на каналах "Сіті", "Перший національний", "Прямий" та "Україна 24". З 2022 року працює ведучою на телеканалі "FREEДОМ".

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