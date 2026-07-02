"Ми цілувалися": LELEKA розкрила стосунки з колегою по Євробаченню

LELEKA та Ярослав Джусь разом представляли Україну на Євробаченні-2026.

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LELEKA - стосунки з Ярославом Джусом / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

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LELEKA розповіла про своє особисте життя

Хто став обранцем співачки

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла про своє особисте життя в інтерв'ю Марічці Падалко. Артистка зізналася, що у неї зародилася симпатія до відомого музиканта Ярослава Джуся, з яким вона виступала на конкурсі.

Колега по Євробаченню-2026 привернув увагу LELEKA постійною підтримкою та близькістю у творчих поглядах. Після конкурсу вони продовжують співпрацювати на професійному рівні, але між артистами зародилося й щось більше.

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LELEKA та Ярослав Джусь / фото: instagram.com, LELEKA

"Що сказати, Ярослав - дуже хороша людина. Він став для мене дуже близьким другом. І творчо, і душевно він мене підтримує. Він часто поруч. Я поклала на нього певні організаторські обов’язки в проєкті, він у нас у команді. Він вільний, я вільна. У нас обох немає дітей. Але я думаю-думаю і не готова, не можу...", - заявила співачка.

За словами LELEKA, стосунки між нею та Ярославом далекі від звичних романтичних. Співачка насолоджується свободою після виходу з тривалих стосунків і поки що не збирається кидатися у вир почуттів. Джус - не єдиний, кому пощастило привернути увагу зірки.

LELEKA - інтерв’ю / фото: instagram.com, LELEKA

"Може, щось і є, але я йому сказала: „Дружба і все!". Ми цілувалися. Але я цілувалася не тільки з ним. Є ще 10 інших. І він мене до них возив. Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями. Але він не єдиний", - зізналася виконавиця.

LELEKA - особисте життя

Українська співачка LELEKA була двічі одружена. Її перший шлюб, укладений приблизно у 23 роки, супроводжувався переїздом до Німеччини, однак закінчився розлученням, оскільки артистка розчинилася в образі "ідеальної дружини". Вдруге виконавиця пов’язала себе узами шлюбу з учасником свого музичного колективу. Незважаючи на здорові та гармонійні стосунки, подружжя зрештою теж розлучилося через протилежні погляди на спільне майбутнє.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

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