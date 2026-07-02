"Ми цілувалися": LELEKA розкрила стосунки з колегою по Євробаченню

Ви дізнаєтеся:
- LELEKA розповіла про своє особисте життя
- Хто став обранцем співачки
Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла про своє особисте життя в інтерв'ю Марічці Падалко. Артистка зізналася, що у неї зародилася симпатія до відомого музиканта Ярослава Джуся, з яким вона виступала на конкурсі.
Колега по Євробаченню-2026 привернув увагу LELEKA постійною підтримкою та близькістю у творчих поглядах. Після конкурсу вони продовжують співпрацювати на професійному рівні, але між артистами зародилося й щось більше.
"Що сказати, Ярослав - дуже хороша людина. Він став для мене дуже близьким другом. І творчо, і душевно він мене підтримує. Він часто поруч. Я поклала на нього певні організаторські обов’язки в проєкті, він у нас у команді. Він вільний, я вільна. У нас обох немає дітей. Але я думаю-думаю і не готова, не можу...", - заявила співачка.
За словами LELEKA, стосунки між нею та Ярославом далекі від звичних романтичних. Співачка насолоджується свободою після виходу з тривалих стосунків і поки що не збирається кидатися у вир почуттів. Джус - не єдиний, кому пощастило привернути увагу зірки.
"Може, щось і є, але я йому сказала: „Дружба і все!". Ми цілувалися. Але я цілувалася не тільки з ним. Є ще 10 інших. І він мене до них возив. Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями. Але він не єдиний", - зізналася виконавиця.
LELEKA - особисте життя
Українська співачка LELEKA була двічі одружена. Її перший шлюб, укладений приблизно у 23 роки, супроводжувався переїздом до Німеччини, однак закінчився розлученням, оскільки артистка розчинилася в образі "ідеальної дружини". Вдруге виконавиця пов’язала себе узами шлюбу з учасником свого музичного колективу. Незважаючи на здорові та гармонійні стосунки, подружжя зрештою теж розлучилося через протилежні погляди на спільне майбутнє.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що квартира популярного українського співака та фіналіста Нацвідбору-2026 LAUD зазнала серйозних пошкоджень у результаті нічної російської атаки на Київ 2 липня. Кадрами з наслідками удару по своєму житлу виконавець поділився в Instagram.
Також Анна Седокова емоційно відповіла на нападки в мережі, пов’язані з розлученням і самогубством її колишнього чоловіка Яніса Тімми. Артистка заявила, що втомилася від нескінченних звинувачень на свою адресу, і розкрила моторошні подробиці шлюбу з баскетболістом.
Читайте також:
- "Потужний вибух": популярний співак показав пошкоджену квартиру після обстрілу
- "Набридла своїм скигленням": Повалій намагається повернути будинок в Україні
- "Сьогодні вижили": українські зірки емоційно висловилися про атаку на Київ
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв’язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред