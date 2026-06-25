Популярний актор зізнався у коханні до Лесі Нікітюк

Коротко:
- Що він розповів про ведучу
- Про які якості Нікітюк він говорив
Український актор, який знявся у фільмі "Тиха нава", Іван Білаш зізнався, що був закоханий в українську ведучу та актрису Лесю Нікітюк.
Про це він розповів виданню Oboz.ua.
За словами актора, він був по-справжньому закоханий у ведучу.
"Леся Нікітюк тоді здавалася мені просто приголомшливою. Якщо говорити абсолютно чесно, то я був у неї закоханий. Мені здавалося, що в ній неймовірним чином поєднувалися якості, які рідко зустрічаються разом: професіоналізм, легкість, почуття гумору, харизма. Коли вона проходила повз, у мене все завмирало. Я був шалено закоханий у неї", — розповів Білаш.
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Про особу: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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