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Популярний актор зізнався у коханні до Лесі Нікітюк

Олена Кюпелі
25 червня 2026, 00:09
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Український актор розповів, як був закоханий у Лесю Нікітюк.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк виховує сина від військового / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

  • Що він розповів про ведучу
  • Про які якості Нікітюк він говорив

Український актор, який знявся у фільмі "Тиха нава", Іван Білаш зізнався, що був закоханий в українську ведучу та актрису Лесю Нікітюк.

Про це він розповів виданню Oboz.ua.

відео дня

За словами актора, він був по-справжньому закоханий у ведучу.

Іван Білаш був закоханий у Лесю Нікітюк
Іван Білаш був закоханий у Лесю Нікітюк / Фото Обозреватель

"Леся Нікітюк тоді здавалася мені просто приголомшливою. Якщо говорити абсолютно чесно, то я був у неї закоханий. Мені здавалося, що в ній неймовірним чином поєднувалися якості, які рідко зустрічаються разом: професіоналізм, легкість, почуття гумору, харизма. Коли вона проходила повз, у мене все завмирало. Я був шалено закоханий у неї", — розповів Білаш.

Леся Нікітюк у браслетах
Леся Нікітюк / Фото Instagram/lesia_nikituk

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Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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