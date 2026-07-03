"Не розрахувалася": LELEKA розповіла про величезні борги після Євробачення

Ви дізнаєтеся:
- LELEKA позичила величезну суму для виступу на Євробаченні
- Чому вона ще не повернула борг
Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла, що залишилася в боргах після конкурсу. В інтерв’ю Марічці Падалко вона зізналася, що ще довго повертатиме позичені гроші.
За словами LELEKA, пошук спонсорів для номера виявився дуже складним. Співачка пояснила, що зараз благодійність зосереджена переважно на допомозі армії, а підтримка культурних проєктів відходить на другий план.
"Ми всі розуміємо: навіть якщо й є якісь компанії чи меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшість тих, до кого ми зверталися, відмовляли нам не тому, що їм це нецікаво й це неважливо, а тому, що зараз інші пріоритети. Зараз, якщо й ведеться благодійна діяльність, то вона спрямована на зміцнення обороноздатності країни. І це правильно! Так і має бути", - заявила виконавиця.
Зірка "Євробачення" зазначила, що у людей могла скластися хибна думка щодо вартості номера для конкурсу. Незважаючи на те, що виступ України був дуже лаконічним, він обійшовся в кругленьку суму через технічні витрати.
"Ми досі чекаємо на надходження коштів. Я ще не з усіма розрахувалася і поки не знаю, коли все це буде владнано і фактично відбудеться. Я б теж, побачивши такий номер, сказала б: "Де там бюджет? Це ж недорого". Але це велика сцена, є певні правила, на два тижні орендується техніка, страховка - це вже дуже дорого", - зізналася LELEKA.
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Також співачка LELEKA поділилася подробицями свого особистого життя в недавньому інтерв’ю. Під час розмови виконавиця зізналася, що відчуває романтичну симпатію до відомого музиканта Ярослава Джуся, з яким їздила на Євробачення.
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Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв’язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
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