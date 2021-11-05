Світлана Лобода розповіла, чому не дає концерти в Україні: "Тому що так нечесно!"

Що змусило Лободу відмовитися від концертів в Україні? / Скріншот - youtube.com

Співачка Світлана Лобода рідко дає великі інтерв'ю, та й взагалі спілкування з пресою намагається зводити до мінімуму. Виняток артистка зробила для шоу Маші Єфросиніної.

Їй Лобода розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком, про особливості догляду за фігурою, про виховання дочок, а також відповіла на каверзне питання, чому вона не давала в Україні концерти (сольні) 4 роки.

За словами Лободи, рішення перестати гастролювати по Україні вона з командою прийняла в 2017 році, після інциденту в одеському клубі Ібіца: "2017 рік. Одеса. Ми активно гастролюємо скрізь. У нас концерт в клубі Ібіца. Нам його зривають, не дають можливість його провести. Ми спочатку не можемо зрозуміти, що відбувається. Люди, які зібралися під Ібіцею, почали кидати димові шашки, і влаштовувати бійки. І не впускали людей, які заходили в клуб.

Ми дуже злякалися: розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами в лічені секунди прийняли рішення скасувати шоу.

Після цього випадку ми прийняли рішення в команді, що ми більше не будемо давати сольні концерти в Україні".

Реклама

Співачка впевнена - це була проплачена акція, так як на той момент у них був конфлікт з одним з найвпливовіших людей в Одесі.

Через чотири роки, влітку 2021 року, Світлана Лобода все ж дала великий сольний концерт... в Одесі, в клубі Ібіца.

У 2021 році відбулося тріумфальне повернення Лободи на концертні майданчики України / скріншот - youtube.com

Артистка зазначила, що дня неї було вкрай важливо повернутися в рідну країну, і цей виступ був для неї символічним. Адже справа не тільки в музичній кар'єрі. Зі сльозами на очах Лобода пояснила важливість повернення в Україну: "Тому що я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї. Тому що тут моя сім'я. Тому що... так нечесно".

читайте такожСвітлана Лобода заспівала на Дні народження скандального олігарха

Крім іншого Лобода розповіла, що зараз перебуває у відносинах, і навіть вперше зізналася обранцеві в любові під час інтерв'ю. Маша Єфросиніна також запримітила на пальці співачки кільце, що сильно нагадує обручку. У зв'язку з цим недавній вихід Лободи в стильній весільній сукні набуває вельми цікавого значення.

Інші цікаві новини: