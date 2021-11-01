Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока"

Ніна Матвієнко більше не живе у фактичному шлюбі з Петром Гончаровим/ instagram.com/tonya_matvienko

Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко розлучилася з чоловіком після 50 років шлюбу. Подружжя не живе разом. За словами артистки, вона сама попросила, щоб чоловік покинув її.

Ще в травні Ніна Митрофанівна приймала привітання з приводу золотого весілля з чоловіком Петром Гончаром. А в жовтні дала інтерв'ю для шоу Поза очі, в якому розповіла, як прийшла до того, щоб розійтися з чоловіком.

50 років - великий термін, щоб дізнатися людину, як слід. Матвієнко вирішила, що не хоче зустрічати старість з чоловіком.

"Я знала багато речей, які не могла витримати. І я попросила покинути мене. Це виважене рішення. ... Тут не було скандалу. Тут вже було розуміння - толку з нього, як з козла молока. Іди собі, живи на дачі. У мене нема з цього приводу уже болі",- описала розставання Ніна Митрофанівна.

Не було якоїсь єдиної причини для розриву. За словами Матвієнко, це було результатом сукупності дрібниць, з якими доводилося миритися протягом 50 років: зрада і ревнощі, неможливість покластися на партнера, постійна відсутність грошей. Ніні Митрофанівні здавалося, що вона - чоловік у будинку, їй не вистачало підтримки.

Реклама

Ніна Матвієнко з чоловіком Петром Гончаром / instagram.com/tonya_matvienko

"Щастя - коли ти об'єднуєш свою роботу. Він декілька разів мене дуже підводив. І у мене щось обривалося. ... Нащо воно мені на старість",- пояснила своє рішення Ніна Матвієнко.

читайте такожРожеве волосся, чорна помада, ірокез: 70-річна Ніна Матвієнко шокувала фанатів зйомкою з Monatik

Раніше про розлученні після 18 років шлюбу оголосив актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов.