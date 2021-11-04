Загроза національній безпеці: Максим Галкін поповнив "чорний" список Мінкульту

Максима Галкіна внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці./ УНІАН

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Шоумен став 42-м у "чорному" списку Мінкульту, в якому знаходяться вже 259 осіб.

Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної Ради України з телебачення і радіомовлення.

читайте такожЗірка "Кріпосної" назвав помилкою внесення його в чорний список Мінкульту України та чекає вибаченьНагадаємо, 3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило список артистів, що становлять загрозу національній безпеці. До доповненого переліку потрапили 32 російських актора.

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