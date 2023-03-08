Софія Ротару відреагувала на розстріл українського військового

Легендарна вітчизняна естрадна співачка Софія Ротару лаконічно, але емоційно відреагувала на розстріл українського військового ворогами.

Софія Ротару / Колаж Фото УНІАН

Легенда української естрадної музики, співачка Софія Ротару дуже лаконічно, але при цьому емоційно відреагувала на недавній підлий розстріл полоненого українського військовослужбовця російськими окупантами. Артистка опублікувала відповідну картину в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За своїм звичаєм останніх років Ротару обійшлася без слів. Співачка показала малюнок, виконаний в чорно-білих тонах, де зображений хоробрий український військовий (з чорним рамкою в правому куті).

Вбивство українського військового - всі подробиці

6 березня в соцмережах почало поширюватися відео, на якому видно чоловіка в українській військовій формі, який вимовляє: "Слава Україні", після чого чути звук автоматної черги. І він падає.

відео дня

"За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — написав у мережі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд провести власне розслідування обставин вбивства військовополоненого на відео.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що відправив запис вбивства міжнародним партнерам і своїм колегам-омбудсменам з різних країн світу як доказ чергового військового злочину Росії.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("порушення законів і звичаїв війни").

Журналістка "Суспільне" та BBC News Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що знайшла сестру військового, якого розстрілюють на відео.

За попередніми даними, російські окупанти стратили військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофія Шадуру.

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