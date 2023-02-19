У РФ з почестями поховали "вагнерівця", засудженого за замовне вбивство

43-річний Руслан Джафаров відбував покарання в одній з колонії за замовне вбивство підприємця, а потім вступив до лав ПВК Вагнера.

Руслан Джафаров ліквідований в Україні / Фото donday.ru

На війні в Україні ліквідований найманець ПВК Вагнер Руслан Джафаров. Чоловік був засуджений за замовне вбивство, але в РФ його поховали як "героя".

Після успішної "денацифікації" в Україні "вагнерівця" представили до нагороди, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

43-річний Джафаров був родом з Білої Калитви Белокалитвинского району Ростовської області.

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До недавнього часу він відбував покарання в одній з колонії за замовне вбивство підприємця. Однак достроково звільнився для участі у війні проти України.

Похорон ліквідованого окупанта відбувся 13 лютого. На його похоронах була почесна варта з дітей "Юнармії". Крім того, на церемонії показували фільм про загарбника.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області потужним ударом Збройних сил України знищено штаб і польовий склад найманців Вагнера.

Як повідомляв Главред, під Москвою місцеві жителі виявили таємне поховання "вагнерівців", яких з України вивозять фурами. Поховання 22 загиблих найманців виявили жителі селища Фряново (Міський округ Щелково Московської області). Свіжі могили розташовані біля кладовища села Маврино.

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