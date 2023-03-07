Окупанти розстріляли за "Слава Україні": українка впізнала загиблого брата – ЗМІ

Сестра одного із захисників України повідомила, що на моторошному відео зображений її брат.

Окупанти РФ розстріляли полоненого українця / Скріншот

Починає прояснюватися ситуація навколо встановлення особи полоненого українського військовослужбовця, якого під запис розстріляли російські окупанти після того, як він сказав фразу "Слава Україні".

Сестра одного із захисників України повідомила, що на моторошному відео зображений її брат. Про це в Facebook написала журналістка "Суспільного" і BBC News Софія Кочмар-Тимошенко.

За її словами, вона знайшла сестру військового, якого розстрілюють на відео, проте поки не розкрила його особу.

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"Сестра каже -"100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля і хоче бути у його матері з самого ранку", — додала Кочмар-Тимошенко.

Як пише видання Zakarpatpost, розстріляним бійцем ЗСУ може бути Шадура Тимофій Миколайович, 1982 року народження. Він пропав безвісти 03.02.2023, Н.П. Железнянське Донецької області.

/ zakarpatpost.net

Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Розстріл полоненого бійця ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі:" Слава Україні!"Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова:" Герою слава! Героям слава! Україні слава!"І ми знайдемо вбивць", — заявив він у відеозверненні в понеділок.

"Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало свободу для України", — підкреслив президент.

Як відомо, в мережі з'явився запис розстрілу окупантами РФ полоненого бійця ЗСУ після того, як він сказав фразу "Слава Україні".

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