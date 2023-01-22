"Хтось не дуже хотів, щоб Україна перемогла": Буданов назвав можливі мотиви вбивства Кірєєва

Співробітник розвідки Денис Кірєєв особисто знав двох осіб з переговорного процесу України та Росії навесні 2022 року.

У ГУР розповіли, чому Денис Кірєєв був на переговорах України та РФ / Фото УП, БелТА

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв їздив з українською делегацією в Білорусь, щоб затягнути переговори з Росією та виграти час.

Як розповів Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода, Кірєєв сідав у потяг одразу після того, як мав відвідати СБУ.

"Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це говорити: головне завдання, яке ми йому поставили - це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону", - розповів глава ГУР.

Буданов назвав і можливі мотиви вбивства Кірєєва.

"Я можу висловити абсолютно свою суб'єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив (вбив Кірєєва - ред.), була мета не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога", - сказав глава ГУР.

Він нагадав, що тоді ситуація була близька до критичної.

"Думаю, ви добре повинні це пам'ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла", - зазначив Буданов.

Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що категорично відкидає версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію.

Глава ГУР додав, що "прекрасно знає людей, які стратили Кірєєва" і що з приводу цього вбивства у нього була персональна розмова з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова, і Баканов нібито не зміг чітко пояснити інцидент.

Що відомо про ліквідацію Кірєєва

5 березня стало відомо, що представники СБУ при затриманні застрелили в Києві банкіра Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали у державній зраді.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили про те, що він був співробітником ГУР. Повідомлялося, що Кірєєв загинув при виконанні спеціального завдання.

Днями видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що саме Денис Кірєєв попередив українське керівництво про плани Путіна йти на захоплення Києва 24 лютого.

У другій половині дня 23 лютого саме Кірєєв передав генералу Буданову свіжі розвіддані: Путін щойно віддав наказ про вторгнення. Він також вказав основну точку атаки - аеродром у Гостомелі.

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би узятий", - сказав керівник ГУР.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через відсутність координації між ГУР і СБУ.

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