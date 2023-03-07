Розстріл українського військового: у загиблого героя залишилося 5 дітей - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Тимофій Шадура, якого окупанти розстріляли на камеру, був багатодітним батьком.

Тимофій Шадура / ЗМІ

6 березня в Мережі з'явилося відео жорсткого вбивства українського військового. У ЗСУ розкрили особу військовополонений.

За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофій Миколайович.

За інформацією ЗМІ, Тимофій Шадура, якого окупанти розстріляли на камеру, був багатодітним батьком.

відео дня

"Розстріляний на камеру російськими окупантами український захисник Тимофій Шадура був багатодітним батьком", - повідомила журналістка "Нової газети" Ольга Мусафірова на своїй сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що у загиблого Героя України залишилося п'ятеро дітей.

Вбивство українського військового - всі подробиці

6 березня в соцмережах почало поширюватися відео, на якому видно чоловіка, який вимовляє: "Слава Україні", після чого чути звук автоматної черги. І він падає.

"За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав у мережі глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд провести власне розслідування обставин вбивства військовополоненого на відео.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що відправив запис вбивства міжнародним партнерам і своїм колегам-омбудсменам з різних країн світу як доказ чергового військового злочину Росії.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("порушення законів і звичаїв війни").

Журналістка" Суспільне " та BBC News Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що знайшла сестру військового, якого розстрілюють на відео.

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