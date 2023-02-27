УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Садизм, тортури й вбивства цивільних: армія РФ показує "звіриний вискал" — журналіст

27 лютого 2023, 15:21
Армія РФ все ще залишається суттєвою силою, впевнений Майкл Накі.
Майкл Наки
Майкл Накі / E. Blaževič/LRT nuotr

З самого початку російського вторгнення боєздатність показала не тільки армія України, але і все українське суспільство, які ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"У критичні моменти перших тижнів після вторгнення, Україна показала, що не буде здаватися. Тут треба відзначити і керівництво України, в тому числі, і Володимира Зеленського. Не можна сказати, що це цілком його заслуга, але те, що він не втік, а продемонстрував, навіть з високими ризиками для себе, що він нікуди не збирається, дуже сильно вплинуло на моральний дух", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Російський журналіст переконаний в тому, що якщо Україну рік тому було прийнято недооцінювати, то Росію переоцінювали: "Це багато в чому пов'язано з закритістю російського суспільства, в якому не було зрозуміло, що дійсно є у Росії, чого немає, в якому стані техніка тощо. Зрозуміло, що всередині російського суспільства було розуміння армії і того, як вона влаштована – чи багато там корупції і того, що написано на папері, але по факту не існує. Однак путінська пропаганда працювала і на західну аудиторію – передбачалося, що у Росії "друга армія світу".

відео дня

Він також підкреслив, що армія РФ залишається суттєвою силою: "З великою кількістю техніки, снарядів і з дуже великим ступенем садизму, що для багатьох стало одкровенням. Ми бачили, що вбивства цивільного населення, тортури, обстріли цивільної інфраструктури були систематичними. Тобто російська армія не просто загарбницька, вона порушує всі мислимі і немислимі правила ведення війни. Здавалося б, які у війни правила, але і їх Росія порушує, показуючи свій звіриний вискал".

На думку співрозмовника, багато критичних проблем у Росії досі зберігаються.

"Треба сказати, що частина міфів про РФ, такі як можливість застосування ядерної зброї, кількість і якість боєприпасів (хоча ми бачимо новини останніх днів про те, що в армії РФ присутній очевидний снарядний голод), ще існують. Але не можна недооцінювати ворога, і тут важливо не впадати в повне заперечення існування російської армії як такої", — додав Накі.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року виповнився рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Інші новини:

війна Росії та України Майкл Накі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:24

Удар у відповідь України і НАТО: у ЗСУ оцінили сценарій висадки військ РФ у Придністров'ї

16:12

"Диктатор не наїсться одним шматком": після поразки Путін розв’яже нову війну – журналістВідео

16:10

Знаки зодіаку які люблять тільки себе: їх егоїзм вражаєВідео

15:58

Корисні, смачні і швидкі 3 салати на Великий піст 2023: рецепти, від яких зупинитися не можнаВідео

15:58

Астролог назвав міста України, жителям яких потрібно побоюватися обстрілів в найближчі дніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:47

Гороскоп на завтра 28 лютого 2023: Овнам - гроші, а Дівам - чужі проблеми

15:39

У Путіна злякалися і вибухнули звинуваченням на адресу України і Заходу через Придністров'яВідео

15:37

Відому модель вбили і розчленували з жорстокістю, що холодить душу

15:28

Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation

Реклама
15:21

Садизм, тортури й вбивства цивільних: армія РФ показує "звіриний вискал" — журналіст

14:52

Журналіст спрогнозував, чи буде вихід ЗСУ на кордони 91-го означати закінчення війниВідео

14:51

Путін не виведе війська з України: Накі назвав причинуВідео

14:45

F-16 можуть передати у вирішальний момент: США обіцяють Україні зброю для перемоги

14:33

Як прибрати зморшки під очима в домашніх умовах: дешеві народні засобиВідео

14:28

"Україна має право на військовий сценарій": у Молдові пояснили ситуацію з Придністров'ямВідео

14:10

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше показала свою справжню маму

14:06

У 50 виглядають на 30 і живуть до 100 років: у чому секрет молодості китайців

13:48

"Я люблю тебе, поки чути вибухи": Мілла Йовович зворушила віршем про війну в УкраїніВідео

13:47

Бунт іркутських мобілізованих: окупантів кидають на штурм як витратний матеріал

13:23

Маму шістьох дітей зненавиділи в мережі за те, як вона годує своїх дітей: вона відповілаВідео

Реклама
13:21

Що чекає на Україну після перемоги над Росією: Майкл Накі зробив прогнозВідео

13:17

Що любить картопля при посадці: урожай буде нікуди подітиВідео

13:13

Не змогли допомогти: Джамалі в Польщі викликали швидкуВідео

13:10

Молдова може стати наступною жертвою РФ: Путін хоче сухопутний коридор у Придністров'я - CNNВідео

12:50

"Відразу верещать" : в ОП "умили" Медведєва, який пригрозив знищити "світ без РФ"

12:22

"Сьогодні ми з Україною": Лайма Вайкуле розлютила росіян відмовою брехати глядачевіВідео

12:19

Орхідеї цвітуть як скажені: рецепт "живої" води для рослин з простого засобу з аптечкиВідео

12:18

У Путіна відреагували на "мирний план китайських друзів" щодо війни проти УкраїниВідео

12:02

Як бути продуктивним весь день: поради, які допоможуть прокачати ефективністьВідео

11:58

Російський блогер назвав головну помилку Заходу перед вторгненням РФ в УкраїнуВідео

11:55

"Мене забрали з сім'ї": Кіркоров зробив сенсаційне зізнання про шлюб з Пугачовою

11:39

Лорак пробачила всіх і заговорила про любов до свого йога-інструктораВідео

11:38

"Не відрізняє агресора від жертви": Боррель розніс "мирний план" Китаю щодо УкраїниВідео

11:27

Хто ця дама: Катерина Бужинська показала себе в 18 років - схожість ледь помітна

10:58

У Китаї відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів з Сі Цзіньпіном

10:50

Прискорять загибель армії РФ: Тука на 85% впевнений, що ЗСУ отримають західні винищувачіВідео

10:50

Україні не потрібні винищувачі F-16: у Білому домі пояснили дивну заяву БайденаВідео

10:33

Зброя РФ - велика і небезпечна помилка: Єрмак закликав Китай не йти проти свого "мирного плану"Відео

10:10

Меню на Великий піст: що не можна їсти в перший тиждень з 27 лютого по 5 березня - смачні рецептиВідео

10:08

Бідні люди: чому в СРСР громадянам доводилося варити джинсиВідео

Реклама
09:59

Рішення Путіна про вторгнення в Україну: шеф ЦРУ назвав, що зіграло головну рольВідео

09:52

Гороскоп Таро на березень 2023: Ракам - втрата грошей, Левам - нова можливість, Дівам - погана новинаВідео

09:46

Білорусь може безпосередньо вступити у війну, якщо Україна розірве з нею дипвідносини - ДаніловВідео

09:27

Помер російський політолог Гліб Павловський - він працював над президентськими кампаніями Путіна і Януковича

09:15

Чому не можна спати ногами до дверей: як не накликати на себе біду уві сні

09:00

Путін проведе мобілізацію в РФ після великої поразки, у нього немає шансів утримати владу - НакіЕксклюзив

08:58

"Втратила все" : зірка Сватів ледве зводить кінці з кінцями

08:44

"Гра пропаганди": можлива втрата Бахмута не порушить логістику ЗСУ — Тука

08:24

Директор ЦРУ розповів, до чого призведе самовпевненість Путіна

08:20

Крим буде вільнимПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти