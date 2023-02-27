Садизм, тортури й вбивства цивільних: армія РФ показує "звіриний вискал" — журналіст

Армія РФ все ще залишається суттєвою силою, впевнений Майкл Накі.

Майкл Накі / E. Blaževič/LRT nuotr

З самого початку російського вторгнення боєздатність показала не тільки армія України, але і все українське суспільство, які ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"У критичні моменти перших тижнів після вторгнення, Україна показала, що не буде здаватися. Тут треба відзначити і керівництво України, в тому числі, і Володимира Зеленського. Не можна сказати, що це цілком його заслуга, але те, що він не втік, а продемонстрував, навіть з високими ризиками для себе, що він нікуди не збирається, дуже сильно вплинуло на моральний дух", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Російський журналіст переконаний в тому, що якщо Україну рік тому було прийнято недооцінювати, то Росію переоцінювали: "Це багато в чому пов'язано з закритістю російського суспільства, в якому не було зрозуміло, що дійсно є у Росії, чого немає, в якому стані техніка тощо. Зрозуміло, що всередині російського суспільства було розуміння армії і того, як вона влаштована – чи багато там корупції і того, що написано на папері, але по факту не існує. Однак путінська пропаганда працювала і на західну аудиторію – передбачалося, що у Росії "друга армія світу".

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Він також підкреслив, що армія РФ залишається суттєвою силою: "З великою кількістю техніки, снарядів і з дуже великим ступенем садизму, що для багатьох стало одкровенням. Ми бачили, що вбивства цивільного населення, тортури, обстріли цивільної інфраструктури були систематичними. Тобто російська армія не просто загарбницька, вона порушує всі мислимі і немислимі правила ведення війни. Здавалося б, які у війни правила, але і їх Росія порушує, показуючи свій звіриний вискал".

На думку співрозмовника, багато критичних проблем у Росії досі зберігаються.

"Треба сказати, що частина міфів про РФ, такі як можливість застосування ядерної зброї, кількість і якість боєприпасів (хоча ми бачимо новини останніх днів про те, що в армії РФ присутній очевидний снарядний голод), ще існують. Але не можна недооцінювати ворога, і тут важливо не впадати в повне заперечення існування російської армії як такої", — додав Накі.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року виповнився рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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