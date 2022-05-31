Слава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді

Співачка придумала вельми оригінальний спосіб привітати столицю України зі святом.
Українська співачка Слава Камінська намагається не тільки творчістю, а й почуттям гумору підтримувати своїх шанувальників у такі непрості для кожного українця часи.
Наприклад, до Дня Києва ексНеАнгел опублікувала на своїй сторінці в Instagram напівоголене фото з загадковим посланням і інтригуючим підписом.
У кадрі артистка з'явилася в прозорому боді чорного кольору, чорному поясі і панчохах. В руках вона тримає дві таблички: одна - на рівні грудей з написом "З пробігом", інша - прикриває пах написом "Новинка".
"Хочу так само гнати) Хочу бути вільною у своєму улюбленому місті ❤️",- підписала знімок Камінська, вітаючи Київ з Днем народження.
Вона, як і тисячі українських жінок, втекла від війни з маленькими дітьми на руках. Притулок артистка знайшла в Нідерландах, але спокій, на жаль, не може полегшити її тугу по дому.
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Раніше українська супермодель Аліна Байкова, якій приписували роман з Леонардо Ді Капріо, показала чуттєвий портрет у стилі ню.
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