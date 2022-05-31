Слава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді

Слава Камінська показала фігуру в чорному боді і панчохах / instagram.com/slava_kaminska

Українська співачка Слава Камінська намагається не тільки творчістю, а й почуттям гумору підтримувати своїх шанувальників у такі непрості для кожного українця часи.

Наприклад, до Дня Києва ексНеАнгел опублікувала на своїй сторінці в Instagram напівоголене фото з загадковим посланням і інтригуючим підписом.

У кадрі артистка з'явилася в прозорому боді чорного кольору, чорному поясі і панчохах. В руках вона тримає дві таблички: одна - на рівні грудей з написом "З пробігом", інша - прикриває пах написом "Новинка".

"Хочу так само гнати) Хочу бути вільною у своєму улюбленому місті ❤️",- підписала знімок Камінська, вітаючи Київ з Днем народження.

Вона, як і тисячі українських жінок, втекла від війни з маленькими дітьми на руках. Притулок артистка знайшла в Нідерландах, але спокій, на жаль, не може полегшити її тугу по дому.

Слава Камінська показала фігуру в чорному боді і панчохах / instagram.com/slava_kaminska

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