Українська супермодель показала еротичний портрет у дзеркалі

Аліна Байкова показала еротичний портрет у дзеркалі / instagram.com/alina_baikova

Українська модель Аліна Байкова - одна з найбажаніших жінок у фешн-індустрії. Її красі та граціозності віддавали належне такі модні бренди як Christian Dior, Lanvin, John Galliano, Kenzo, Hermes, Dolce & Gabanna, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren та ін.

Кілька років тому українській красуні навіть приписували роман з відомим голлівудським серцеїдом Леонардо Ді Капріо. Нічого дивного, адже Байкова цілком в його смаку - молода, успішна і надзвичайно красива.

Чутки виявилися вміло сфабрикованою інтригою, Лео - лише близьким другом, проте на кар'єру Аліни це ніяк не вплинуло. Навпаки - вона стала ще більш помітною і затребуваною.

Байкова активно веде свій блог в Instagram, куди викладає свіжі кадри з фешн-зйомок і яскраві моменти свого життя.

Так на її сторінці з'явилася сторіс - фото, на якому оголена модель сидить на стільці задом наперед так, що видно лише її голі плечі, ключиці і спокуслива улоговинка бюсту. Знімок зроблений у відображенні дзеркала.

Аліна Байкова показала еротичний портрет у дзеркалі / instagram.com/alina_baikova

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