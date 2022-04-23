"Для мене Одеса - це мій батько": рашисти розбомбили Одесу на річницю тата батька Слави Камінської

Рашисти розбомбили Одесу на річницю смерті батька Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

Кінець квітня-початок травня для української співачки Слави Камінської - тяжкий період. Два роки тому, напередодні Великодня, серйозно захворів її батько, в минулому році, також напередодні світлого свята Воскресіння Христового, він пішов з життя.

Сьогодні, напередодні річниці його смерті, скорботою охоплений весь український народ - рашистський снаряд влучив у житловий будинок в Одесі. За попередніми даними загинуло 8 осіб, серед них - тримісячна дитина.

Під враженням від подвійної трагедії співачка написала гнівний пост, який проілюструвала знімками батька з сімейного архіву.

"Два роки тому я дізналася, що у мого батька стався інсульт, а після - виявили онкологію. Це було світле свято Великдень. Рівно через рік, після операцій, відновлення і величезного бажання жити, інсульт стався знову . Це сталося в ніч світлого свята Великдень. Незабаром тата не стало.

Для мене Одеса - це мій батько . Я завжди пишалася тим, що я одеситка, своєю одеською манерою висловлювати свої думки і бути не такою, як всі ❤️ пройшов ще рік і мерзоти почали бомбити мою Одесу напередодні Великодня. Залиште нас у спокої! НЕ ХОЧЕМО МИ ДО ВАС! У вас же НІ ЧО ГО святого! НІ ЧО ГО! Ненавиджу!",- пише Камінська.

Слава Камінська згадала покійного батька в день, коли російські окупанти бомблять її рідне місто / instagram.com/babaslavka

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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