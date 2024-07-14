Сяюча і в новому вбранні: Кейт Міддлтон з'явилася на фіналі Вімблдону з дочкою Шарлоттою

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, вдруге взяла участь у публічному заході після того, як світ облетіла новина про її онкологічне захворювання. Вона відвідала фінал чоловічого турніру Великого шолома Вімблдон-2024 - спеціально, щоб власноруч передати нагороду переможцю - Карлосу Алькарасу.
Компанію принцесі склали 9-річна донька Шарлотта та молодша сестра - Піппа. На чемпіонат принцеса прибула менш ніж за годину до початку фіналу.
"Приємно повернутися на Вімблдон! Ніщо не може зрівнятися з Чемпіонатом", - написала Кейт Міддлтон у соцмережах.
Як повідомляє Daily Mail, аристократки зустрілися із зірками тенісу, серед яких була 21-річна Емма Радукану, перш ніж зайняти свої місця в Королівській ложі.
Принцеса Кейт мала веселий і життєрадісний вигляд. Вона вбралася в сукню кольору фуксії зі складками. А зліва в районі бюста був причеплений бантик з фіолетовою смужкою. Завершила свій образ аристократка золотими масивними сережками-кільцями і браслетом у вигляді цвяха.
Як повідомляє Sky News, Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету з 2016 року, тому фінали великих турнірів багато років поспіль не пропускала. пропустити. На чемпіонат принцеса прибула менш ніж за годину до початку фіналу.
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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.
А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.
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