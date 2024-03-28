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У Кейт Міддлтон рак: стало відомо, на якій стадії знайшли хворобу

Олена Кюпелі
28 березня 2024, 21:03
Кілька днів тому Кейт Міддлтон шокувала світ новиною про свою хворобу на рак.
Експерт проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон
Експерт розкрила подробиці хвороби Кейт Міддлтон / Колаж Главред, фото скріншот

Королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка буквально кілька днів тому шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

Коментуючи ставлення сім'ї Кейт до того, що трапилося, вона сказала, що батьки принцеси Уельської, Керол і Майкл, "втішені" тим, що рак був виявлений на ранніх стадіях, і відчувають себе "обнадійливими тим фактом, що хіміотерапія є профілактичною хіміотерапією".

За інформацією Page Six, у неї дуже дружна група друзів. "Особливо в Норфолку, там дуже близькі друзі", - розповіла королівський експерт Кеті Ніколл. "Але я думаю, що справжніми якорями в її житті є її батьки... і її брат Джеймс... і її сестра Піппа", - додає вона.

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"Хоча ви, звичайно, не часто бачите їх сфотографованими разом, вони дуже часто присутні на задньому плані", - продовжила вона. "Вони абсолютно фундаментальні", - вважає експерт.

Раніше її брат Джеймс поділився посланням, де висловив підтримку своїй старшій сестрі після її шокуючої заяви.

"За ці роки ми разом підкорили безліч гір. Ми всією сім'єю підкоримо і цю", - підписав він зворушливий пост.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська підтримала принцесу Кейт Міддлтон у важкий для королівської сім'ї час.

А також Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу.

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