Королівське повернення: Кейт Міддлтон збирається з'явитися на публіці

Принцеса Уельська спостерігатиме за фіналом чоловічого одиночного розряду між Новаком Джоковичем і чинним чемпіоном Карлосом Алькарасом.

https://glavred.net/stars/korolevskoe-vozvrashchenie-keyt-middlton-sobiraetsya-poyavitsya-na-publike-10580531.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон з'явиться на публіці/ Колаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон збирається відвідати Вімблдон у неділю, це її другий публічний захід відтоді, як раніше цього року вона оголосила про свою боротьбу з раком.

За даними Page Six, принцеса Уельська спостерігатиме за фіналом чоловічого одиночного розряду між Новаком Джоковичем і чинним чемпіоном Карлосом Алькарасом у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні, підтвердив Кенсингтонський палац.

Міддлтон, яка не буде присутня на фінальній жіночій суботі, вже багато років є основним гравцем щорічного тенісного турніру і щороку вручає трофей переможцю.

відео дня

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Було неясно, чи зможе вона бути присутнім на турнірі цього року зі своїм діагнозом, але організатори заходу раніше на турнірі були оптимістичні, вважаючи, що вона витримає хоча б один з матчів.

/ Инфографика Главред

"Ми сподіваємося, що принцеса Уельська зможе вручити трофеї як покровитель клубу, але її здоров'я і одужання є пріоритетом", - заявила в червні Telegraph Sport голова Всеанглійського клубу Деббі Джеванс.

Батьки Міддлтон, Керол і Майкл Міддлтон, цього року двічі відвідали захід замість своєї дочки.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред