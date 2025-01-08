"Вважав себе супер-самцем": подруга Сєдокової розповіла про зради Тімми

За п'ять років разом Анна Сєдокова і Яніс Тімма заподіяли одне одному чимало болю.

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Смерть Яніса Тімми - після самогубства Яніса Тімми розкрилися його зради Анні Сєдоковій / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

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Після смерті Яніса Тімми Анну Сєдокову звинувачують у зрадах ексчоловікові

Подруга співачки повідомила, що покійний баскетболіст теж не був зразком вірності

У ніч на 17 грудня, за тиждень після розлучення зі співачкою Анною Сєдоковою, латвійський баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубства в одному з московських хостелів. Близьке оточення спортсмена звинувачує артистку в доведенні його до суїциду.

Крім того, друзі Тімми приписують Сєдоковій регулярні зради і навіть замовне вбивство заради наживи. Сама співачка поки відмовчується, але за неї вирішила заступитися подруга Олена Кравець.

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У коментарі для росЗМІ вона підтвердила, що п'ять років з Янісом були для Анни не тільки великим щастям, а й важким випробуванням, про що сама зірка неодноразово розповідала. У їхніх стосунках було не все так просто, мовляв, із Сєдокової зробили лиходійку, а Тімма тим часом "чудив" не менше за дружину.

Наприклад, баскетболіст був невірний дружині - вона навіть наймала приватних детективів, щоб переконатися в цьому. Зрадами спортсмен нібито самостверджувався, зазначає Кравець.

"Не такий вже Яніс і вірний був, зраджував їй. Аня не раз говорила, що її стосунки з ним були важкими, скаржилася, що багато сліз він їй доставляв. Аня навіть винаймала детектива, щоб вистежити його з іншими жінками і переконатися в зраді. Яніс Тімма, наскільки я можу судити, про свою маскулінність був великої думки, вважав себе супер-самцем. Але, мабуть, не розрахував свої сили", - розповіла подруга Анни Сєдокової.

"Вважав себе суперсамцем", - розповіла подруга співачки / instagram.com/janis.timma

Роман між Янісом Тіммою та Анною Сєдоковою зав'язався влітку 2019 року. На той момент баскетболіст був ще одружений. Він розлучився в листопаді 2019-го, а у вересні 2020-го пара зіграла весілля.

Для обох партнерів це були складні в емоційному плані стосунки: Яніс і Анна не стримували емоції на публіці, а свої численні сварки нерідко вели в соціальних мережах на очах шанувальників. Через чотири роки після весілля, у вересні 2024 року, Сєдокова вирішила поставити крапку в цих стосунках і подала на розлучення, яке відбулося 9 грудня.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма були разом 5 років / instagram.com/annasedokova

Смерть Яніса Тімми сильно засмутила Гектора - сина Сєдокової. Семирічний хлопчик дізнався про трагедію через кілька днів і написав останній прощальний лист вітчиму. Тімма фактично виховав Гектора - вони познайомилися, коли хлопчикові було всього два роки, і між ними виникла сильна прихильність.

Яніс Тімма з сином Анни Сєдокової мали особливий зв'язок / instagram.com/annasedokova

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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