"Як же ти так зміг": Анна Сєдокова ошелешила заявою про Яніса Тімму

Читайте детально:
- Анна Сєдокова з'явилася в Мережі
- Співачка показала, що її син написав Янісу Тіммі
Російська співачка Анна Сєдокова, яка родом з Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, з'явилася в соцмережах.
Нагадаємо, співачка перебуває в лікарні і проходить реабілітацію після нервового зриву через самогубство її колишнього чоловіка Яніса Тімми.
Сєдокова опублікувала повідомлення сина Гектора, які він відправив Янісу після його смерті.
"Ти помер? Але я все одно буду любити тебе. Я буду скрізь, де цифра 6. Ти був найкращим батьком на світі", - написав Гектор.
Також Анна зазначила, що не розуміє вчинок Тімми.
"Ніколи так не робіть. Просто заради цього, як же ти так зміг. У тебе ж діти", - написала артистка.
Анна Сєдокова та Яніс Тімма - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими попри те, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.
А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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