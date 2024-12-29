"Як же ти так зміг": Анна Сєдокова ошелешила заявою про Яніса Тімму

Анна Сєдокова вийшла на зв'язок із шанувальниками.

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Анна Сєдокова засудила вчинок Яніса Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова

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Анна Сєдокова з'явилася в Мережі

Співачка показала, що її син написав Янісу Тіммі

Російська співачка Анна Сєдокова, яка родом з Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, з'явилася в соцмережах.

Нагадаємо, співачка перебуває в лікарні і проходить реабілітацію після нервового зриву через самогубство її колишнього чоловіка Яніса Тімми.

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Сєдокова опублікувала повідомлення сина Гектора, які він відправив Янісу після його смерті.

"Ти помер? Але я все одно буду любити тебе. Я буду скрізь, де цифра 6. Ти був найкращим батьком на світі", - написав Гектор.

Також Анна зазначила, що не розуміє вчинок Тімми.

"Ніколи так не робіть. Просто заради цього, як же ти так зміг. У тебе ж діти", - написала артистка.

Допис Гектора до Яніса Тімми / фото: скрін instagram.com, Анна Сєдокова

Анна Сєдокова та Яніс Тімма - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими попри те, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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