Латвійський Слідчий комітет порушив справу за фактом смерті Яніса, головна підозрювана - 42-річна Сєдокова.

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Анна Сєдокова і Яніс Тімма / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Що думає колишній друг Сєдокової

Що вона зробила

Після смерті колишнього чоловіка зрадниці Анни Сєдокової Яніса Тімми, його друг бізнесмен Марк Пугачов вирішив серйозно розібратися, хто ж насправді винен у смерті баскетболіста.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, підприємець заявляє, що колишній чоловік Сєдокової не просто так звів рахунки з життям - він звинувачує в цьому Сєдокову та її оточення.

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Так, Латвійський Слідчий комітет порушив справу за фактом смерті Яніса, головна підозрювана - 42-річна Сєдокова. Виявляється, Тімма мав чотири московські квартири вартістю 180 мільйонів рублів.

Марк Пугачов поділився цією новиною в соцмережах. "Друзі, я хочу вас привітати. Сьогодні Слідчий комітет Республіки порушив кримінальну справу за фактом насильницької смерті Яніса, в якій я виступаю одним із головних свідків", - написав він.

Пугачов неодноразово наголошував, що за час шлюбу знаменитість залишила Тімму ні з чим, тому він навіть не мав змоги платити синові аліменти. "Ти віджала всю нерухомість у Яніса і залишила без копійки грошей його сина і батьків - простих звичайних, але з великим серцем людей. Ти просто занепала сутність. Усе що я кажу - 100% правда! Мати, гадаю, пізніше, як прийде до тями, все це підтвердить і додасть ще багато чого. Усьому свій час", - розповів він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всуперечтому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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