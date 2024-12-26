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Сєдокова вкрала телефон Яніса Тімми, щоб не сісти до в'язниці: друг видав деталі

Олена Кюпелі
26 грудня 2024, 22:10
799
Ті, хто дійсно любили Яніса Тімму, однозначно звинувачують Сєдокову в його смерті.
Яніс Тімма наклав на себе руки в день народження Сєдокової
Яніс Тімма наклав на себе руки в день народження Сєдокової / Колаж Главред, фото скріншот, Mash, Instagram/annasedokova

Ви дізнаєтеся:

  • Що заявив друг Яніса Тімми
  • Кого він звинувачує у смерті спортсмена

Друг покійного чоловіка зрадниці України Анни Сєдокової Яніса Тімми, упевнений, що спортсмена довели до смерті, а його телефон, ймовірно, перебуває в руках тих, хто боїться, щоб усі навколо дізналися правду.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, Марк, друг спортсмена впевнений, що його можна було врятувати. Він також додає, що мобільним телефоном Яніса, найімовірніше, володіє сама Сєдокова або хтось із її близьких.

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"Яніса довели до самогубства. Найприкріше, що його телефон батькам не віддали і не віддадуть. Я впевнений, якби прокуратура прочитала їхнє листування, то 100% побачила б статтю і термін. Але, безумовно, покровителі вже подбали про це - все видалено. Ось побачите, телефон Яніса ніколи в житті не знайдеться, а якщо і знайдеться, то це буде просто телефон лівої людини. Я знаю більше, ніж ви думаєте. Можна багато говорити, а правда залишиться одна!" - заявляє чоловік.

Крім того, шанувальники спортсмена стали відзначати, що з аккаунта чоловіка в соціальних мережах зникли практично всі його спільні фото з Сєдоковою і сталося це вже після його смерті.

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Зазначимо, що раніше Главред писав про те, що Сєдокова не стала оплачувати похорон і транспортування тіла колишнього чоловіка на батьківщину, незважаючи на гучні заяви.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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