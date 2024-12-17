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У Москві знайдений мертвим чоловік Сєдокової: він залишив послання співачці

Олена Кюпелі
17 грудня 2024, 07:25
2520
Яніса Тімму знайшли в під'їзді п'ятиповерхового будинку в центрі Москви.
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова і Яніс Тімма нещодавно розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з чоловіком Сєдокової
  • Що він написав співачці

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про смерть колишнього чоловіка скандальної української співачки, зрадниці України Анни Сєдокової.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, тіло 32-річного спортсмена Яніса Тімми було виявлено в під'їзді в терористичній Москві.

відео дня

Тіло спортсмена виявили в під'їзді п'ятиповерхівки в центрі Москви, передають ЗМІ. "Поруч лежав телефон, на заставці - номер співачки і прохання їй зателефонувати", - повідомляє джерело.

Остання публікація Тімми була присвячена Сєдоковій. Учора, 16 грудня, Анна відзначила 42-річчя, і колишній чоловік поділився їхнім спільним відео, де з любов'ю торкався її обличчя і зніяковіло відвертався, а вона посміхалася. "З днем народження", - звернувся він і додав смайлик, що позначає сердечко.

Повідомляється, що Сєдокова поки не відреагувала на сумні новини.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що 16 жовтня Сєдокова подала заяву на розлучення з Тіммою на судову дільницю мирового судді №150. Скандальна пара розлучається без будь-яких майнових або фінансових суперечок. За правилами, парі повинні будуть дати близько місяця на примирення, після чого шлюб буде офіційно розірвано.

Раніше також колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українського походження, яка мовчить про війну та жорстокий напад Росії на Україну.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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