Батько Яніса Тімми не хотів бачити Сєдокову на похороні свого сина.

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Сєдокова не приїхала на похорон чоловіка / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Сєдокова не приїхала на прощання з Тіммою

Батько не хотів її бачити

В останні дні 2024 року близькі та рідні колишнього чоловіка зрадниці України Анни Сєдокової попрощалися з її ексчоловіком Янісом Тіммою.

І незважаючи на те, що багато хто чекав на те, що Сєдокова все ж приїде на прощання з колишнім чоловіком, з яким вона прожила довгі роки, Сєдоковій забракло сміливості.

відео дня

За даними пропагандистського російського ресурсу Стархіт, Попрощатися зі спортсменом прийшли десятки людей, усі з червоними і білими трояндами.

Раніше також тато баскетболіста повідомив, що Сєдокову не бажають бачити на прощанні. "Не думаю, що вона настільки смілива. Прошу не турбувати мене якийсь час, мені необхідно усвідомити все", - відповів Райтіс Тімма.

У мережі також напередодні з'явилося відео, на якому мама баскетболіста і його перша дружина Сана Оша стоять біля відкритої труни. Жінки плачуть, а тато Яніса намагається триматися. "Він був хорошим хлопчиком, до нього добре ставилися і в Латвії, і в Росії. Мені важко щось пояснювати. Люблю його..." - сказав Райтіс Тімма.

Похорон Яніса Тімми / Скриншот

Яніс Тімма наклав на себе руки в Москві. 25 грудня його тіло доправили до Риги - там же сьогодні відбувається прощання. На траурну церемонію пускають усіх охочих.

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Зазначимо, що раніше Главред писав про те, що Сєдокова не стала оплачувати похорон і транспортування тіла колишнього чоловіка на батьківщину, незважаючи на гучні заяви.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна С єдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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