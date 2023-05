Рок-н-рол живий: соліст Metallica в США провідав у лікарні двох поранених українських бійців

Соліст Metallica Джеймс Хетфілд в лікарні Vail Health в США провідав і підтримав морально двох українських бійців - Романа Денисюка та Ігоря Войного.

Джеймс Хетфілд провідав бійців ЗСУ / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

Численні зірки західного шоу-бізнесу продовжують підтримувати Україну в її війні проти Росії взагалі і українських воїнів зокрема. Тепер до таких зірок приєднався вокаліст легендарної трешметал-рок-групи Metallica Джеймс Хетфілд. Про це пише в Facebook представниця благодійної організації Limbs for Liberty Келлі Роріг.

За її словами, вона мало не випадково зустрілася зіткнулася з Хетфілдом біля парковки біля лікарні Vail Health в місті Вейл, штат Колорадо. І попросила легендарного музиканта зайти з нею провідати двох українських воїнів, які проходять реабілітацію після тяжких поранень − Романа Денисюка та Ігоря Войного. На честь Хетфілда, він негайно погодився. І пройшов разом з Роріг в госпіталь. Музикант трохи поспілкувався з нашими воїнами і сфотографувався з ними на пам'ять, І, при цьому скрутив легендарний рокерський жест "козу" і скорчив свою фірмову усмішку.

Соліст Metallica провідав у лікарні поранених українських бійців / фото Facebook

Соліст Metallica провідав у лікарні поранених українських бійців / фото Facebook

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. r ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

