Кинулася в обійми: суд виніс рішення чоловікові Ріанни

Співачка Ріанна та її чоловік Роккі разом переживали за майбутнє їхньої родини.

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Ріанна і Asap Rocky раділи разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що загрожувало чоловікові Ріанни

Як Ріанна відреагувала на рішення суду

Чоловік популярної барбадоської співачки A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни у вівторок, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами звинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

Як пише АР, зала суду в Лос-Анджелесі, повна шанувальників хіп-хоп-виконавця та його партнера-суперзірки, вибухнула криками радості, коли Рокі вистрибнув з-за столу на галерею, де Ріанна сиділа між його матір'ю і сестрою. Вони обійнялися і заридали.

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Після тритижневого суду присяжні радилися лише три години, щоб винести вердикт, який позбавив Роккі, чиє справжнє ім'я Ракім Маєрс, тюремного терміну, що міг би тривати понад два десятиліття.

"Дякую всім вам за порятунок мого життя", - сказав він присяжним, коли вони йшли.

Серед хаосу клерк не одразу зачитав другий виправдувальний вердикт, хоча було малоймовірно, що присяжні розділяться за пунктами обвинувачення.

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Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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